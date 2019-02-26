Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
26.02.19 12:59

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские проверяют информацию о вооруженных людях, которые двигаются в направлении Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми", - сказано в сообщении.

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 01
Фото: полиция /Facebook

Сообщается, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 02

Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 03
Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 04

Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100