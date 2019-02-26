Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.
"По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми", - сказано в сообщении.
Сообщается, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.
Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.