Автобусы остановлены, проводится досмотр пассажиров: полиция проверяет информацию о вооруженных людях, направляющихся в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми", - сказано в сообщении.



Фото: полиция /Facebook

Сообщается, что для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

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Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.



