"Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил с трибуны парламента и предложил создать ВСК по расследованию фактов разворовывания в армии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".