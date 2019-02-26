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26.02.19 18:55

Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО

Активисты Национального корпуса провели акцию под имением Гладковского, который по информации журналистов занимался махинациями в сфере обороны.

Как передает Цензор.НЕТ,  видео акции выложил в Фейсбуке активист "Национального корпуса" Сергей Филимонов. 

Активисты "Нацкорпуса" зажгли костер и фойера возле дома Гладковского. На кадрах видно, что его имение охраняет спецподразделение полиции.

Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

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