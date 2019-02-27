"Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, террориста задержали в Торецке, куда он приехал чтобы наладить "мирную" жизнь. Задержанный рассказал, что местные жители были запуганы боевиками Безлера.

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"Жители поселка Рассыпное, поселка Петропавловское, что этот "Боинг" сбила ракета. Она вылетела с села Грабово - это чуть дальше, если напрямик от Петропаловки - километра 4 максимум... Потом женщина нам рассказывала, что ее сын снимал на видео, как уже падал самолет типа военный. Но она сказала, что все знали, что это не военный. Ополченцы сбили гражданский самолет. Потому что падали детские игрушки, падали салфетки, вещи падали, люди падали прямо во дворах. Потом приезжали парни крутые. Все были в форме - не то, что у нас. На больших крутых джипах. Позже узнали, что они приезжали от Безлера. От Беса в общем. Они запугали местное население: "Никто ничего не видел. Если кто-то что-то увидел, то будет сразу арестован". Все оцепили, всех разогнали. Навели шорошу, всех напугали, но все знали кто это и что это был за самолет", - рассказал боевик.

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