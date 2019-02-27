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27.02.19 12:58

"Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске. ВИДЕО

Российский музыкант Юрий Шевчук потроллил российского премьера Дмитрия Медведева мемом "денег нет, но вы держитесь" во время концерта в Новосибирске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уже легендарная фраза прозвучала в конце песни Шевчука "Родина".

Авторство этого мема принадлежит Медведеву, и появился он во время его визита в оккупированный Крым 23 мая 2016 года. Эта фраза тогда прозвучала как ответ на вопрос об индексации пенсий.

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