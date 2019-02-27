"Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована на видеохостинге youtube. Очевидцы утверждают, что водитель первого БТРа начал сдавать назад и прижал легковый автомобили ко второму БТР, который двигался позади легковушек.

"Мы пятились, пятились, но он не остановился. Он начал давить, мы все перепугались, начали глушить мотор, выскакивать из машин", – рассказал один из водителей.

В экстренных службах Курской области сообщили, что военная техника следовала колонной - бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.

Между военными и владельцами повредженных автомобилей возникла словесная перекапала с ипользованием большого количества нецензурных ввыражений.

"Расстрелять нах#й!" - подитожил разговор на видеозаписи один из военных.

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