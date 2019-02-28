"Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Маринин выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте и начал призывать харьковчан устраивать акции протеста. После этого заявления у него возникла словесная перепалка с коллегой от провластной фракции.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!", - сказал Маринину Кернес, вмешавшись в спор двух депутатов.

Запись инцидента опубликована на видео хостинге youtube.

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