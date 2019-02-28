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28.02.19 10:18

"Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес обматерил бывшего депутата Дмитрия Маринина во время заседания горсовета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Маринин выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте и начал призывать харьковчан устраивать акции протеста. После этого заявления у него возникла словесная перепалка с коллегой от провластной фракции.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!", - сказал Маринину Кернес, вмешавшись в спор двух депутатов. 

Запись инцидента опубликована на видео хостинге youtube.

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