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28.02.19 12:14

"З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО

На заседании парламента 28 февраля лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что аппарат парламента является пособником президента и препятствует созданию Временной следственной комиссии по расследованию хищений в армии, информацию по которым обнародовали журналисты "Bihus.info". Спикер Андрей Парубий призвал Тимошенко не использовать чиновников парламента в своих целях.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, свое заявление Тимошенко объявила с трибуны парламента.

По ее словам, секретариат Верховной Ради отказывается регистрировать постановление о создании ВСК и подписные листы.

По словам Тимошенко, создание ВСК поддержали фракции Батькивщина, Самопомощь, Радикальная партия, група Видродження и часть еврооптимистов. 

"Парламент стал пособником преступных действий", - заявила Тимошенко.

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В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий призивал лидера Батькивщины не использовать чиновников парламента в своих целях.

"Апарат ВР действует исключительно в рамках законодательства. Не используйте госчиновников в своих целях", - Парубий.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

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