"З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, свое заявление Тимошенко объявила с трибуны парламента.
По ее словам, секретариат Верховной Ради отказывается регистрировать постановление о создании ВСК и подписные листы.
По словам Тимошенко, создание ВСК поддержали фракции Батькивщина, Самопомощь, Радикальная партия, група Видродження и часть еврооптимистов.
"Парламент стал пособником преступных действий", - заявила Тимошенко.
В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий призивал лидера Батькивщины не использовать чиновников парламента в своих целях.
"Апарат ВР действует исключительно в рамках законодательства. Не используйте госчиновников в своих целях", - Парубий.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.