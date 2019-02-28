"З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, свое заявление Тимошенко объявила с трибуны парламента.

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По ее словам, секретариат Верховной Ради отказывается регистрировать постановление о создании ВСК и подписные листы.

По словам Тимошенко, создание ВСК поддержали фракции Батькивщина, Самопомощь, Радикальная партия, група Видродження и часть еврооптимистов.

"Парламент стал пособником преступных действий", - заявила Тимошенко.

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В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий призивал лидера Батькивщины не использовать чиновников парламента в своих целях.

"Апарат ВР действует исключительно в рамках законодательства. Не используйте госчиновников в своих целях", - Парубий.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

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