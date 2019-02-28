Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны в четверг, 28 февраля.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Пашинский сообщил, что в парламенте сейчас работает временная следственная комиссия, занимающаяся расследованием фактов хищения армии в период с 2004 до 2017 года.

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По его словам, комиссия была создана по инициативе членов комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В эту комиссию парламентскими фракциями были делегированы свои наиболее профессиональные представители, комиссия неоднократно собиралась, а по материалам ее заседаний уже возбуждено несколько уголовных производств", - отметил народный депутат.

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"Учитывая большой общественный резонанс журналистского расследования, комитет в четверг на своем заседании поддержал принятие постановления, которое поручает комиссии, расследующей факты хищения в ВСУ и подрыв обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, расширить срок расследования до 2018-2019 года", - подчеркнул глава комитета.

"Комитет по вопросам обороны и национальной безопасности единогласно поддержал данное решение об утверждении данного постановления. Принятие этого постановления позволит нам безотлагательно дать ответ обществу, Верховной Раде и всем нам на насущные вопросы, затронутые в журналистском расследовании. Прошу поддержать данное постановление и требую от комиссии немедленно начать свою работу", - подытожил Пашинский.

Народные депутаты поддержали проект постановления о безотлагательном и беспристрастном расследование фактов, обнародованных в СМИ относительно "Укроборонпрома", 229 голосами.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.