Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве. ВИДЕО

Клип опубликован на Youtube-канале певицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Ванесса Паради в видео вначале блуждает по лесу. А в конце песни оказывается на поляне, откуда открывается панорама на Киев, в том числе и на Киево-Печерскую Лавру.

В каком именно районе столицы снимали клип, неизвестно. Часть пользователей интернета опознали в локации парк "Китаево", часть – Национальный ботанический сад имени Гришко.

Песню Ванесса написала сама. В ней звезда рассказывает историю любви главной героини, которая произошла в заснеженном Киеве.

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При этом название композиции – "Kiev" – не соответствует общепринятому написанию названия столицы Украины на английском языке – Kyiv.

Напомним, осенью 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начало онлайн кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Ванесса Паради – далеко не первая знаменитость, снявшая клип в Киеве. До нее видео на свои песни снимали в украинской столице Майли Сайрус, MØ и прошлогодняя победительница "Евровидения" Netta.

Всего с 2005 по 2019 год иностранные звезды и бренды сняли в Киеве более 65 клипов и рекламных роликов.

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Иностранных клипмейкеров привлекает в украинской столице стоимость работы, которая в 2-3 раза меньше аналогичной в Центральной Европе. Кроме того, в Киеве можно легко и быстро получить разрешение на съемку в городе, перекрытие улиц или съемку мостов.