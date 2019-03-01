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01.03.19 12:15

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прочная полноценная семья, способная родить, защитить, и, главное, воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 01
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 02
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 03

По его словам, уже пять лет РФ ведет против нас жестокую, изнурительную войну. "За пять лет война унесла жизни 13000 украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный  демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 000 младенцев, а ушли из жизни - 587 000 человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 000. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается ", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а" количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 000! "

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 04
Турчинов отметил, что к этой статистике прибавляются "миграционные цунами," вымывающие "из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы". "В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - отметил он, подчеркнув, что сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, грозящим не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации.

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 05
"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, который у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал Секретарь СНБО Украины.
По его мнению, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственной институции, "которая занимается этим вопросом, обеспечивает планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".
"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что все эти задачи необходимо реализовывать, "сохраняя определенный для страны стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции, помогая другим странам ЕС сохранить христианский фундамент, в свое время ставший основой их развития и безопасности ".

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