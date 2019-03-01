"Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Право на владу", Зеленский предложил борцам с коррупцией процент от денег, вернувшихся в бюджет после разоблачения коррупционных схем.

"Когда мы общались с американцами, они сказали: "Вы знаете, у нас тоже были проблемы с коррупцией в оборонпроме. Было мошенничество в оборонпроме, но было это 150 лет назад. Все решили очень просто. Был закон Линкольна 1863 года. Суть его была очень проста: сдал коррупционера - получил проценты с денег, которые вернули в бюджет. Хочу поздравить господина Бигуса. Если бы он жил в нормальном демократическом государстве, он сегодня был бы миллионером", - сказал Зеленский.

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