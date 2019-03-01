Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев. ВИДЕО

"Решение позитивное. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось доказать, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, Арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в оккупированном Крыму.

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А.Коболев отметил, что компания оценивает стоимость утраченных в результате оккупации Крыма активов в сумму до $5 млрд.

"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.

При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и в деле "ЮКОСа" и по остальным решениям, связанным с захватом активов на полуострове.

"Все остальные решения по Крыму Россия оспаривает именно таким образом. Мы ожидаем того же и у нас… Но, честно говоря, я сильных аргументов для его обжалования не вижу", - резюмировал А.Коболев.

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Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории оккупированного Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.