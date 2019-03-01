Суд не удовлетворил ходатайство защиты Мангера об отводе судей и объявил о перерыве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Коллегия судей, в составе Ященко, Рыбак и Росик, оставила без удовлетворения ходатайства защиты Мангера об отводе судей, поскольку информация адвокатов о нарушениях при перераспределении не нашла подтверждения.
Вместе с тем, суд объявил перерыв для предоставления стороне защиты времени для ознакомления с материалами.
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Мангеру.
Представители прокуратуры.
Мангер и его защитники.
Отец Гандзюк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.