Украина может оказаться в центре международного скандала, - Наливайченко. ВИДЕО

Об этом он сказал в программе "Право на власть" канала "1 + 1".
По его словам, речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.
Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.
Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.
По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде деятельности офшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не была уплачена пошлина при ввозе в Украину".
В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.