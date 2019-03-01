Украина может оказаться в центре международного скандала, - Наливайченко. ВИДЕО

Об этом он сказал в программе "Право на власть" канала "1 + 1".

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По его словам, речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.



Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.



Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.



По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде ​​деятельности офшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не была уплачена пошлина при ввозе в Украину".



В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.