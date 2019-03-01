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01.03.19 16:29

Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей". ВИДЕО

Дмитрий Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценка после решения съезда политсилы, от которой он выдвигался.

Об этом заявил в видеообращении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Андрей Садовый поддержал на президентских выборах Анатолия Гриценка и ради этого снимает свою кандидатуру. Это очень важный, ответственный и очень патриотический шаг, который я приветствую. Как вы помните, раньше я обещал тоже снять свою кандидатуру, если будет выбран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое общение и готов также сняться в пользу Гриценка. Единственное в этом вопросе - окончательное решение должен утвердить съезд нашей партии Сила людей, который пройдет завтра, 2 марта", - сказа Гнап.

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