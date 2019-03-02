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02.03.19 16:32

"#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Национального корпуса и Национальных дружин выдвинули требования в связи с журналистским расследованием о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Национальный корпус требует:

  1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);
  2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;
  3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;
  4. Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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Об этом заявил во время акции на Майдане Незалежности руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов. "Мы говорим о тех молодых людях, нашего с вами возраста, которые вместо того, чтобы пойти на фронт, строить наше государство, как это делаем мы, в общественной деятельности, в политической деятельности, просто напросто грабят", - подчеркнул он.

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Также активисты развернули баннер "СвинарчуківПорошенка за ґрати".

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 01
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 02
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 03
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 04

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#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 05
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 06
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 07
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 08
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 09

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#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 10
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 11
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 12
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 13
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 14

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#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 15
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 16
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 17
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 18
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 19

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#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 20
Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

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Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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