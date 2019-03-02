"Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко. ВИДЕО

Со словами благодарности он обратился к Порошенко сегодня, 2 марта, во время визита главы государства в Одессу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Все, что мы сегодня говорим, что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги по различным… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Благодаря тому, что вы дали возможность нам проявить свое отношение", – сказал городской глава президенту.

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Ранее Геннадий Труханов рассказал, что голосовал за Порошенко в 2014 году и готов вновь отдать за него свой голос.

"Скептически настроенных было много. Но когда децентрализация начала внедряться, я был удивлен. Сегодня есть результат, поэтому не могу сказать, что чем-то недоволен", – добавил он.

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