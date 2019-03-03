Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированный противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", – сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

"БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий. Также его планируют задействовать в выполнении тактических задач и охране блокпостов и использовать в качестве медицинского эвакуационного транспорта.