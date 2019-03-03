Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов. ВИДЕО

О случившемся Цензор.НЕТ рассказали в полиции Черновицкой области.

На место сразу направили группу реагирования патрульной полиции и следователей. В части области введен план "Перехват". На поиск злоумышленников ориентированы патрульные полицейские.

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В полиции подчеркивают: в соцсетях разошлась информация, что агитатора якобы избили. Но это неправда.

Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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