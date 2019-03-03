Не бойтесь вернуться в части, - представитель Военной службы правопорядка обратился к дезертирам. ВИДЕО

С таким призывом к тем, кто оставил службу, обратился представитель военной службы правопорядка Тернопольского гарнизона подполковник Виктор Малышев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Терен".

"Сегодня я бы хотел остановиться на розыске военных, которые оставили воинские части... Наш главный "месседж" к ним: чтобы они возвращались к местам прохождения службы. Правоохранительные формирования – они всегда помогут решить те или иные вопросы и предоставят правовое сопровождение", – пообещал Малышев.

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Полковник также призвал всех украинцев максимально поддерживать семьи военнослужащих. По его словам, воинам будет легче нести службу, если они будут уверены, что с их родными и близкими все в порядке, а общество ценит их работу.

"Обращаюсь к гражданам, соседям, близким - быть не равнодушными к этим семьям. Потому что военнослужащий для защиты государства оставляет дома семью, которая нуждается в помощи. Ему будет намного приятнее, и он почувствует огромный подъем боевого духа, когда узнает, что к нему домой пришли с помощью люди, которые тем самым почитают его победу, его самоотверженность присяге, его ту тяжелую работу, которую он осуществляет в настоящее время", – сказал Виктор Малышев.

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