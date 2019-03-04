"Все! Выходим! Прошу эвакуации!" - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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"Еженедельно спецназовцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперной деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму. Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в штабе подчеркнули, что сегодня воины спецназа выполняют сверхсложные задачи в любую погоду, днем ​​и ночью на разных участках Операции объединенных сил. При этом значительную долю их арсенала составляет вооружение отечественного производства.

"Именно с ним, украинским оружием, он, спецназ, "тихо пришел - тихо ушел"!", - добавили в пресс-центре ОС.