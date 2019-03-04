Блогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Уточняется, что полиция приняла меры к досудебному разрешению конфликта, в результате чего автор добровольно удалил информацию, затрагивающую интересы краевого управления МВД. В ведомстве также указали, что правоохранительные органы не будут отстаивать свои интересы в судебном порядке.

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9 января в сети появилось видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. На кадрах была запечатлена траурная процессия из нескольких десятков человек, идущих за гробом по перекрытой автомобильной дороге. Сообщалось, что среди присутствующих были начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры, которые по словам блогера несли гроб, умершего от рака "смотрящего" за Амурском от криминального мира.

После этого стало известно, что перепостивший ролик блогер Виктор Торопцев был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, 14 января его арестовали на 10 суток. При этом он не получал информацию о лишении прав. Он также сообщил о поступающих ему угрозах в связи с публикацией поста.

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Полиция заявила о подаче против блогера иска о защите чести и достоинства, при этом в ведомстве категорически опровергли информацию об участии сотрудников в похоронах авторитета. Позже хабаровское управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела о клевете, однако оно тут же было закрыто по требованию центрального аппарата ведомства.