"Свободу украинским морякам!": военнопленные уже 100 дней находятся в плену РФ, их родственники призывали к освобождению. ВИДЕО

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Денисова опубликовала видео родственников украинских военнопленных, которые обращаются с призывом "Свободу украинским морякам!"

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"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену. Украина вместе со всеми цивилизованными странами мира призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными, и РФ их должна освободить!" - заявила она.

"Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду подчеркивать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!" - резюмировала омбудсмен.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.