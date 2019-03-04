В Киеве задержали двух пособников схемы легализации паспортов российских наемников. ВИДЕО

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, двух пособников реализации этой схемы задержали, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Отмечается, что боевиков-наемников подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Документы боевиков тщательно готовили и пытались несколько раз "обкатать" по маршруту через границу с Украиной, как на западе, так и на востоке.

Двух пособников незаконной схемы работы с документами правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные – граждане России и Украины.

По данным пограничников, что впоследствии в паспорта боевиков должны были проставляться поддельные штампы с датами пересечения государственной границы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы приспать бдительность пограничников в момент появления такого человека, который якобы неоднократно пересекал украинскую границу.

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Оперативники Госпогранслужбы выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Отмечается, что задержанный пособник, гражданин Украины, несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Оба пособника схемы легализации паспортов переданы сотрудникам Нацполиции, также направлено сообщение по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины. Осуществляется дальнейшая проверка задержанных на предмет причастности к террористической деятельности.

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