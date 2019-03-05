Сын Гладковского подал иск о защите чести и достоинства против журналиста Бигуса. ВИДЕО

Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть, передает Цензор.НЕТ.
Иск поступил в суд 4 марта. Он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации Игоря Гладковского.
Ответчиками являются руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус, а также журналист-расследователь Леся Иванова.
Кроме того, Игорь Гладковский снял ролик, в котором говорит, что расследование Bihus.info нацелено на дескридитацию его отца и подрыв рейтинга президента Порошенко.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.