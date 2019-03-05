Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", журналисты проекта пытались выяснить, насколько данные деклараций соответствуют реальному благосостоянию политиков. В рейтинг "Закритої зони" попали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Бойко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "28 лет мы живем в посткоммунистическом, больном "совком" государстве, где политика стала одним из видов бизнеса. Олигархи вкладывают в политиков деньги. Как видим, огромные. С одной целью - дорваться к государственным ресурсам или вернуть национализированное государством... Еще и с процентами. Еще и заработать на новую кампанию, которая проходит один раз в пять лет. Интересы государства и граждан, к сожалению, на последнем месте", - говорит Арьев, подводя итоги журналистского расследования.

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