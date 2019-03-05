Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
05.03.19 12:49

Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины. ВИДЕО

Народный депутат Владимир Арьев и команда программы "Закрита зона" сравнили политический рейтинг и декларации претендентов на должность главы государства, составив своеобразный рейтинг богатства кандидатов в президенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", журналисты проекта пытались выяснить, насколько данные деклараций соответствуют реальному благосостоянию политиков. В рейтинг "Закритої зони" попали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Бойко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Читайте: G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

"28 лет мы живем в посткоммунистическом, больном "совком" государстве, где политика стала одним из видов бизнеса. Олигархи вкладывают в политиков деньги. Как видим, огромные. С одной целью - дорваться к государственным ресурсам или вернуть национализированное государством... Еще и с процентами.  Еще и заработать на новую кампанию, которая проходит один раз в пять лет. Интересы государства и граждан, к сожалению, на последнем месте", - говорит Арьев, подводя итоги журналистского расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич", - опрос "Рейтинга"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100