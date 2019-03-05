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05.03.19 15:03

"Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО

Участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящей на могиле генсека возле кремлевской стены, задержали активиста, который назвал советского вождя убийцей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись происшествия.

На записи видно, как мужчина бросает что-то в сторону бюста Сталина и выкрикивает фразу: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"

Первым на такие действия отреагировал пожилой мужчина в форме полковника советской армии. Он ухватил мужчину за шею и начал оттаскивать его от могилы Сталина. Несколько мгновений спустя ему начали помогать полицейские. Под матерные возгласы сторонников Сталина активиста увели от места акции.

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