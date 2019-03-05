"Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись происшествия.

На записи видно, как мужчина бросает что-то в сторону бюста Сталина и выкрикивает фразу: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"

Первым на такие действия отреагировал пожилой мужчина в форме полковника советской армии. Он ухватил мужчину за шею и начал оттаскивать его от могилы Сталина. Несколько мгновений спустя ему начали помогать полицейские. Под матерные возгласы сторонников Сталина активиста увели от места акции.

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