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05.03.19 17:54

"Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский. ВИДЕО

Сын экс первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь считает, что расследование журналистов проекта "Bihus.info" - ложь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий", Гладковский назвал расследование политическим ходом с целью повлиять на избирательную риторику.

"Не было никакого расследования. То, что утверждают журналисты по поводу трех лет расследования, наблюдения - это все ложь. Эта информация полностью скомпилирована, была продана и заказана определенным олигархом для того, чтобы строить определенную риторику в избирательной кампании определенными кандидатами", - заявил Гладковский.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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