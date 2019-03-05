Не вижу предпосылок для применения западными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба. ВИДЕО

В эфире "5 канала" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, будут ли имиджевые или иные последствия для Украины в мире из-за скандала вокруг "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, что проблема коррупции в Украине хорошо известна. Скандалы накатываются друг за другом. Сейчас ситуация обостряется тем, что это происходит на фоне предвыборного и избирательного процесса, приобретает дополнительную остроту. И я не вижу, чтобы были какие-то предпосылки, для того чтобы наши партнеры применяли какие-то инструменты давления на Украину в связи с этим, но безусловно факт недовольства зафиксирован, как и факт скандала в целом", - сказал дипломат.

Он также добавил: "Все понимают ту очень хрупкую ситуацию, в которой находится избирательная Украина. Потому что это - политика, существуют огромные волны с разных сторон против разных кандидатов, и Запад это прекрасно осознает. Поэтому я не думаю, что сейчас речь пойдет о каких-то конкретные шаги. Наконец, давайте тоже исходить из того, что вопрос оборонного заказа - это, как многие другие вопросы, внутренний вопрос Украины. Поэтому надо ценить мнение международных партнеров, но также уважать и собственные национальные интересы".

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.