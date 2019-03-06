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06.03.19 12:08

Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов. ВИДЕО

В рамках дерегуляции и создания условий, способствующих ведению бизнеса, Кабинет министров за неполные 5 лет отменил или изменил более 1200 регулирующих актов, в том числе – еще времен Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства 6 марта.

Глава правительства анонсировал новый пакет норм по дерегуляции, подготовленный Министерством экономического развития. По его словам, это ряд решений, которые облегчают ведение бизнеса.

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"Это надо было сделать 20 лет назад. Мы сделали так, что каждый квартал мы проводим анализ законодательства и до сих пор находим еще нормативные акты времен УССР. Получается так, что ты еще только начинаешь бизнес, а уже что-то нарушаешь", – отметил Гройсман.

Глава правительства напомнил, что уменьшено количество контролирующих органов и изменены условия проверок бизнеса.

Уже изменено или отменено свыше 1200 документов регуляции, "которые создавали условия для взяточничества".

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"Мы и дальше будем продолжать дерегуляцию, чтобы каждый предприниматель мог легко основать дело", – добавил он.

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