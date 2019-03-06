В сельсовете на Киевщине избили съемочную группу "Схем". ВИДЕО

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Отмечается, что пострадали журналистка Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко. Последний получил сотрясение мозга.

"Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру. Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуб - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - отмечается в сообщении.

Журналисты отмечают, что также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый председатель Чабанивский совета Александр Киризлиев.

"Среди нападающих - глава этой ОО Валерий Присяжный", - отмечается в сообщении.

По данным "Радио Свобода", журналисты исполняли редакционное задание, которое касается выделения в частные руки государственных земель.

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Об инциденте также сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в 12.15 в среду, 6 марта, 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

Патрульная полиция Киево-Святошинского отдела полиции предварительно выяснила, что журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из Чабановского сельсовета – в результате работник СМИ получил телесные повреждения, повреждена видеоаппаратура.

Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).