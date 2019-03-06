Среди переданных наемниками РФ заключенных, 5 человек были насильно завербованы "МГБ ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе осуществления проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, которые в феврале этого года прибыли на контролируемую Украиной территорию, пять завербованных "МГБ ЛНР" лиц.
"Действуя по уже известной схеме, прибегая к угрозам и психологическому давлению, пророссийские боевики заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
По замыслу наемников РФ после выхода на свободу "агенты" должны были собирать и передавать представителям НЗФ информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения сил и средств украинских военных. В случае отказа боевики угрожали осужденным физическим насилием, заключением в карцер, лишением свиданий с родными и отказе в передаче на подконтрольную украинской власти территорию.
Сейчас заключенные дали правоохранителям подробные показания об обстоятельствах их вербовки и полученных от террористов задачах. Проверочные мероприятия продолжаются.