Среди переданных наемниками РФ заключенных, 5 человек были насильно завербованы "МГБ ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе осуществления проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, которые в феврале этого года прибыли на контролируемую Украиной территорию, пять завербованных "МГБ ЛНР" лиц.

"Действуя по уже известной схеме, прибегая к угрозам и психологическому давлению, пророссийские боевики заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

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По замыслу наемников РФ после выхода на свободу "агенты" должны были собирать и передавать представителям НЗФ информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения сил и средств украинских военных. В случае отказа боевики угрожали осужденным физическим насилием, заключением в карцер, лишением свиданий с родными и отказе в передаче на подконтрольную украинской власти территорию.

Сейчас заключенные дали правоохранителям подробные показания об обстоятельствах их вербовки и полученных от террористов задачах. Проверочные мероприятия продолжаются.

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