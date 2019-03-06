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06.03.19 19:02

Церемония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. ВИДЕО

29-я церемония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. Еще десять достойных получили высокое звание. Еще один украинский город увидел своих Героев.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры этого события разместила в Фейсбуке волонтер из Чернигова Татьяна Миргородская. 

"Церемония нагарждения началась в 2015 году. На сегодня ордена получили 379 людей, более 100 из них посмертно. Сегодня состоялсь 29-я церемония и ордена получили 10 героев, трое из них посметрно, а трое получили волонтерские награды, - сказала  организатор церемонии награждения орденом "Народный Герой Украины" Виолетта Киртока. 

Кавалер ордена, боец 3-го полка спецназначения Виталий Олийнык отметил: "Эта награда - это вечная память тех, кого нет рядом с нами". 

Детальнее о церемонии в Чернигове можно прочитать на Цензор.НЕТ в материале Виолетты Киртоки "Нагородження орденом Народний Герой у Чернігові: "Микола півтори години реанімував двох важкопоранених прямо на дорозі"

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