Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

Об этом он рассказал в программе "Он воно як", информирует Цензор.НЕТ.

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"Начиналось все с Матюшко, прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который хотел за взятку получить руководящую должность в НАБУ. Когда я услышал это предложение, эту ситуацию, у меня были знакомые среди комиссии по отбору детективов, но я сначала: да нет, нет, я, типа, нет. Затем я просто, глядя в зеркало, понял, что если этот человек с такими моральными ценностями пройдет конкурс честно и попадет на должность в новую структуру, которая должна уничтожить коррупцию в Украине, я понял просто, что я не смогу с этим дальше жить. Томе я решил пойти и... с Лешей Гриценко, тогда, кажется, связались мы. Я ему изложил эту информацию, написал заявление", - сообщил Шевченко.

Также у нему обращались представители экс-нардепа Александра Дубового и депутата Одесского облсовета Олега Бабенко. За 500 тысяч долларов просили поспособствовать закрытию дела завода "Краян". Одесский бизнесмен Вадим Альперин предложил миллион долларов за то, чтобы снять аресты с его счетов (полмиллиарда гривен арестовано НАБУ) и изменить подследственность - передать дело полиции Одесской области.

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В то же время, сам Шевченко заявляет, что всю жизнь занимался бизнесом и еще до сотрудничества с НАБУ и до войны на Донбассе заработал миллион долларов.

"Физическое лицо-предприниматель я зарегистрировал в 20-летнем возрасте, первую компанию - 24 года мне было. И пока я так же занимаюсь бизнесом. Их несколько направлений. Охранная компания, определенные есть в недвижимости капиталовложения. Также пока я занимаюсь частной охранной компанией, которая будет работать на Ближнем Востоке и в странах с высоким риском, например, Афганистан, Ирак, Сирия, - сообщил бизнесмен. - Это не наемничество, мы не принимаем участия в боевых действиях, это исключительно охранная: конвой или охрана объектов. Поэтому мы, мы всегда выполняем закон и не нарушаем его".

"Можно меня назвать миллионером, но я точно не мультимиллионер и не миллиардер. Можно меня назвать долларовым миллионером", - уточнил Шевченко.

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Когда же журналисты уточнили, что единственная компания, где Шевченко является основателем, - компания, которая занимается организацией праздников, он ответил: "На самом деле, было две причины, по которым я не фигурирую в компаниях как основатель или владелец. Первая причина касалась того, что я с 2009 года имел очень затяжную судебную тяжбу с одним из банков и я пошел на принцип. Я у них кредитовался в 2008 году и когда нагрянул кризис они в одностороннем порядке подняли проценты по договору. Я считал, что они это сделали незаконно и мы с ними судились. Где-то до, пожалуй, 2017 года эти суды продолжались". Ну, такова была затяжная судебная волокита. И я не мог оформить на себя, они наложили арест на все мое имущество, поэтому, конечно, я не мог в собственности иметь ни машин, ни домов, ни квартиру новых покупать там, или компании. А вторая причина, она касалась того, что я принимаю определенную активное участие в политических акциях, протестных акциях, цель которых помешать власти в ее коррумпированной деятельности, начиная от торговли с оккупантами, с оккупированными территориями, палаточный городок под Верховной Радой, когда мы требовали создание антикоррупционного суда. Они знали, что я определенным образом финансирую эти акции, поэтому я пытался исключить свои бизнес от своей фамилии, чтобы у них не было мишени для атаки моих финансовых доходов. На самом деле, на сегодняшний день некоторые бизнесы остаются тайной".

Тут бизнесмен сообщил, что имел отношение к поставке запчастей и комплектующих на заводы концерна "Укроборонопром", преимущественно - бронетанковые заводы, и со временем это стало известно его политическим конкурентам и они перестали сотрудничать со связанными компаниями. По словам Шевченко, попал он в это бизнес через знакомого: "У меня был знакомый, который был причастен к Укроборонпрому, к этой деятельности, на определенном этапе требовал финансирования для увеличения оборотных средств и мы начали вместе как партнеры работать в этом бизнесе".

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