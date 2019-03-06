Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По имеющейся информации, преступную деятельность группы, состоящей из четырех человек, задокументировали работники отдела противодействия наркопреступности совместно с коллегами-следователями Суворовского отдела полиции и специалистами кинологического центра облуправления полиции.

"В состав группы входили лица в возрасте от 30 до 76 лет. Каждый из участников выполнял свою роль в преступной цепочке: одни занимались разложением закладок, другие - общались с непосредственными покупателями и после получения от них средств на счет предоставляли информацию о местонахождении наркотиков. Координировала все действия 36-летняя жительница Кривого Рога", - сказали в отделе.

В ходе проведения оперативных мероприятий на улице Космонавтов в Одессе правоохранители задержали 76-летнюю женщину-курьера, у которой обнаружено и изъято 269 полиэтиленовых пакетов с метадоном. "Товар" пенсионерка привезла для передачи своей 30-летней сообщнице для дальнейшего его сбыта на территории города. Отмечается, что в среднем за сутки эта группа наркоторговцев "зарабатывала" до 50 тыс. грн.

В течение двух последних лет они занимались сбытом метадона не только в Одессе, а и в Киеве и Кривом Роге. При проведении ряда санкционированных обысков в столице и Кривом Роге правоохранители изъяли сим-карты разных телефонных операторов, банковские чеки, кредитные карты, деньги и наркотические средства.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

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