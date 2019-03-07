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07.03.19 10:15

"Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

В районе Ясиноватской развязки украинские военнослужащие точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, обнародовав соответствующее видео.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "Страйк" от воинов ОС", - написал он.

Штефан отметил, что, по данным разведки, в результате удара бойцов ООС уничтожен один террорист, еще один был ранен.

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Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие.

Есть! Братан, красавчик!, - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки 01

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