"И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко на брифинге, посвященном обстоятельствам подкупа нардепа Юрия Тимошенко, напомнил Тимошенко другой американский фильм - "Сбрось маму с поезда".

"Мы сегодня с утра получили пламенный и убедительный спитч Юлии Владимировны. Она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко и вообще это ей напомнило фильм "Тупой и еще тупее". Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда"... С 8 Марта, Юлия Владимировна", - сказал Луценко.

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