НАБУ ожидает информационных "вбросов" из-за расследования о коррупции в оборонной сфере. ВИДЕО

Об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "По нашей информации, готовится вброс на эту тему (хищений в "Укроборонпроме". – Ред.) и по НАБУ", – отметил он.

Сытник объяснил, что информационные "вбросы" будут направлены на дискредитацию НАБУ. Он ожидает, что "вбросы" будут базироваться на данных Евгения Шевченко, который был связан с НАБУ, но никогда не был его штатным сотрудником.

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"Зная о подготовке определенных информационных "вбросов", и что эти "вбросы" будут базироваться вокруг этого лица, я хотел бы все-таки в очередной раз разъяснить его статус, чтобы максимально уменьшить количество манипуляций, которые в ближайшее время будут", – сказал Сытник.

По его словам, Шевченко никогда не работал в НАБУ, но при этом сотрудничал с детективами Агентства по ряду уголовных производств.

"Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве", – добавил директор НАБУ.

Кроме того, Сытник опроверг информацию о том, что НАБУ якобы два года расследовало факты злоупотреблений в "Укроборонпроме", которые были обнародованы в конце февраля проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом.

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"Мы начали читать обвинения в том, что два года НАБУ якобы имело определенные материалы, молчало, никаких реакций не давало, не реагировало на определенные нарушения в сфере "Укроборонпрома". На самом деле это не так", – отметил глава ведомства.

"Из материалов производства, которое было и есть, по нашим данным, у ГПУ было выделено 87 страниц, и как материалы, а не как уголовное производство, были направлены в НАБУ. В основном эти страницы касались переписки Евгения Шевченко с отдельными лицами", – сказал Сытник.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.