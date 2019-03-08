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08.03.19 21:17

Сакварелидзе - мой кандидат на должность Генпрокурора, - Гриценко. ВИДЕО

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал Давида Сакварелидзе своим кандидатом на должность Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Мой кандидат на пост Генерального прокурора — Давид Сакварелидзе. Это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции. Который в отличии от нынешней балаболки имеет юридический диплом, который знает, что такое закон, рамки закона. И он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а держать ту планку правоохранительного органа, которая сейчас необходима стране. Он не будет покрывать Розенблатов, Пашинских, Свинарчуков, Гладковских и любых Порошенков. Он будет заниматься только делом - держать планку закона в границах своих полномочий. В этом я абсолютно уверен", - заявил Гриценко.

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