Послы Великобритании, Испании и Бельгии прочитали стихи Шевченко на своих языках. ВИДЕО

Дипломаты читали свои любимые стихи украинского поэта в студии телеканала UATV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "UA: Первый". На видео стихи читают Сильвия Хосефина Мартин Кортес – посол Испании, Алекс Ленартс – посол Бельгии, Джудит Гоф – посол Соединенного Королевства.

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К инициативе присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана, которые также читали стихи Шевченко на своих языках.