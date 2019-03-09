Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
09.03.19 18:20

Послы Великобритании, Испании и Бельгии прочитали стихи Шевченко на своих языках. ВИДЕО

К 205-й годовщине со дня рождения известного украинского поэта Тараса Шевченко дипломаты из Великобритании, Испании и Бельгии прочли стихи Кобзаря на своих родных языках.

Дипломаты читали свои любимые стихи украинского поэта в студии телеканала UATV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "UA: Первый". На видео стихи читают Сильвия Хосефина Мартин Кортес – посол Испании, Алекс Ленартс – посол Бельгии, Джудит Гоф – посол Соединенного Королевства.

Также на Цензор.НЕТ: Более 407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж

К инициативе присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана, которые также читали стихи Шевченко на своих языках.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100