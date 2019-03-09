Бойцы 10-й ОГШБр записали ролик в честь годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. ВИДЕО

Видео опубликовано на youtube-канале Глеба Бабича, пишет Цензор.НЕТ.

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Бойцы уверены, что, если бы Кобзарь вернулся сейчас, то был бы на передовой, а в промежутках между боями - писал стихи и рисовал картины, карандашом, на обратной стороне испорченного рапорта формата А4.

Снилося, щось задумав вищий небесний цар,

І на гарячу землю знову прийшов Кобзар.

Здвинув шолома трохи, пил обтрусив з броні,

Вийняв з кишені каву – ту, що купив мені.

Слухай, ну як тут справи – криють вночі важким?

Битися, бачу, треба - бо розумію з ким.

Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу.

Ти розкажи, до речі – що там у нас в тилу?

Все як завжди, Тарасе - зрада, брехня, плітки,

Кожен, хто хоче слави - рве тебе на шматки.

Слів та думок уламки ліплять на прапори –

Гетьмани знову б’ються, квапляться догори.

Кожен собі потрохи тягне на свій город,

Долю і волю прагне вигадати народ.

Знов від брехні до правди – дуже маленький крок.

Хтось вибирає битву, інші - ідуть в шинок.

Дехто тягар тримає, дехто - над ним ірже,

Дехто, щоб не цуратись, тягне собі чуже.

Досі не бачать правди, досі шукають зло,

Мов півтора століття начебто – не було.

Вибач, Тарасе, поки – трощене все, як лід.

Вчили - не зрозуміли люди твій заповіт.

Нас гартували трохи – покидьки і бої.

Ті, хто за нами прийдуть – будуть цілком твої.

Слухай…Кобзар тихенько жестом мене спинив

- Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів.

Ви вже змогли підвестись паростком із золи.

Що вам чекати, друже? – Ви вже давно прийшли.

Хтось збереже цю землю, хтось в ній посіє хліб,

Хтось нагодує слабших – ким вони не були б.

Вийде із диму сонце, зійде вночі зоря,

В кожній хвилині буде дещо від Кобзаря.

Душі тримайте разом. Розум тягніть з юрби.

Йти догори не важко - тим, хто вже не раби.

Хочеш дійти до світла – треба зробити крок.

Є в Україні воля. Є в Україні Бог.

Нумо, Тарас промовив – візьмемо з долі мед?

І закрутивши вуса, взявся за кулемет…

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