У меня есть возможности влиять на власть, но я ими не пользуюсь, - Коломойский объяснил, чем отличается от олигарха. ВИДЕО

"Классический, самый номер один олигарх - это Порошенко, - сообщил бизнесмен в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ, - то есть он не опирался на власть, а сам стал властью. Ахметов - да, его бизнес основан на общении с государством, на регулируемых тарифах. У него есть вся классика: телевидение, депутатская группа, партия. Но самое главное - это исполнительная власть". Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата

Игорь Коломойский заявил, что не может считать себя олигархом, так как не хватает "отношений с властью".

"Но мне она не нужна, потому что у меня нет бизнеса, связанного с властью", - отметил Коломойский, заявив, что он - крупный бизнесмен. При этом он уточнил, что у него есть возможности влиять на власть, но он ими не пользуется.

"Я не использую медиаресурс для достижения бизнес-целей. И никогда не использовал", - привел Коломойский пример. При этом он признал, что его медиактивы, в частности, телеканал "1+1" имеют серьезное политическое влияние.

"Если брать медиа, и возможности влияния медиа, то да, олигарх. Но в классической формуле… я не олигарх", - пояснил Коломойский.

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На уточнение Дениса Бигуса, что у олигарха теперь есть "собственный" президент - Владимир Зеленский, Коломойский ответил: "Президент еще не стал президентом. Поэтому некорректно говорить, что у "вас есть свой президент".

На уточняющий вопрос о возможном переделе активов в Украине после инаугурации Зеленского, Коломойский заверил, что он не точно не будет инициатором этого.

"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни реприватизации, ни национализации, ни экспроприации. Я не считаю, что это нужно. Я считаю, что сегодня нужно думать, как увеличить ВВП", - заявил бизнесмен.