Все, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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1:00 Выход из партии "Самопомич". Что не так с партией сегодня

10:15 "Совесть партии"

15:00 Партийные "дискуссии с кулаками"

19:15 Отношения с руководством "Самопомочи"

28:14 Несостоявшийся поход в президенты

30:45 Президентские выборы 2019

34:55 Объединение Садового и Гриценко

39:15 "Стабильность" политики и прогресс общества

43:10 Приход Зеленского во власть

50:28 Реванш команды Януковича. Люстрация юриста Коломойского, члена команды Зеленского Андрея Богдана

1:00:34 Украинская журналистика

1:15:28 Электронная декларация, депутатская зарплата.

1:18:20 Погибшие в АТО: Сергей Костаков