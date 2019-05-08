Все, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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1:00 Выход из партии "Самопомич". Что не так с партией сегодня
10:15 "Совесть партии"
15:00 Партийные "дискуссии с кулаками"
19:15 Отношения с руководством "Самопомочи"
28:14 Несостоявшийся поход в президенты
30:45 Президентские выборы 2019
34:55 Объединение Садового и Гриценко
39:15 "Стабильность" политики и прогресс общества
43:10 Приход Зеленского во власть
50:28 Реванш команды Януковича. Люстрация юриста Коломойского, члена команды Зеленского Андрея Богдана
1:00:34 Украинская журналистика
1:15:28 Электронная декларация, депутатская зарплата.
1:18:20 Погибшие в АТО: Сергей Костаков