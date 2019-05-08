Не знаю, куда пойдет Богдан. Куда Зеленский пригласит. А может, вообще никуда, - Коломойский. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Не знаю, куда пойдет. Куда Зеленский пригласит. А может, и никуда...", - сказал олигарх.

"Я сказал, что он (Богдан, - ред.) в том числе и мой адвокат. А я для него один из важных клиентов. Я с ним созванивался. Говорю: не плохо было приехать, все дела запущены. Мы все ждем, когда вы уже закончите с выборами. Я говорил, если ты пойдешь туда на работу, то теряется адвокатская лицензия. Кто будет вместо тебя. Давай обсудим", - сказал он.

Коломойский не исключил, что Богдан мог бы стать главой Администрации президента либо генпрокурором. При этом уверил, что в случае назначения Богдана на государственный пост не намерен обращаться к нему для решения своих проблем. Однако на вопрос, о чем он мог бы просить Богдана гипотетически Коломойский, ответил: "...чтобы ускорить процессы, которые наталкиваются на бюрократию и проволочки. Чтобы он подсказал механизм, как правильно в той системе координат, в которой он бы находился".

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Также Коломойский отметил, что не считает правильным лозунг кампании Зеленского о привлечении в политику молодых лиц: "Нужно давать дорогу молодым, но нельзя отсекать предыдущий опыт".

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