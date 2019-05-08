Правительство почтило память погибших в войнах. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: 112 Украина.

"Надо отметить, что Украина понесла очень большие потери жизней людей, которые боролись для того, чтобы одержать победу, которые отдавали свою жизнь, которые боролись за то, чтобы изменить свою землю. Много пострадало людей, которые просто физически были убиты, замучены, которые просто жили в своем государстве. Но фашизм, нацизм, абсолютно никого не щадил ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что украинцы сыграли по достижению победы ключевую роль во Второй мировой войне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В День памяти и примирения надо сделать выводы: чтобы не допустить страшных жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора, - Турчинов

"Но цена была заплачена самая высокая. Миллионы человеческих жизней. Разрушенные села, города, промышленность ", - сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что и сегодня Украине не дают спокойно жить.

"Только мы принимаем решение, что мы хотим жить самостоятельно, так, как считаем необходимым, что мы исповедуем европейские ценности, наши стандарты жизни по примеру лучших европейских стран, как мы чувствуем уже 5 лет, что против нас направила оружие страна, которая еще недавно считалась нашим соседом", - отметил Гройсман.

Он отметил, что сегодня украинцы отстаивают мирное небо не только для Украины, но и для континента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Гройсман предложил почтить минутой молчания память "всех тех, кто в разные времена истории Украины отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить, и чтобы победить страшного врага".