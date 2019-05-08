Выданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными, - Гройсман сравнил их с немецкими аусвайсами. ВИДЕО

Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман отметил, что эти паспорта являются фейковыми. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

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"Мы никогда не признаем и не будем признавать какое-либо гражданство, которое выдает страна-агрессор. Это, знаете, как нацистская Германия выдавала аусвайс для тех или иных людей. У нас есть наш паспорт, украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Поэтому сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, суверенного Украинского государства, безоговорочным нарушением любых международных норм и прав. Эти паспорта будут признаны незаконными", - Гройсман.

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Гройсман отметил, что такие паспорта будут незаконными при пересечении украинской границы и на территории государства.

Кроме того, он добавил, что по результатам этого решения правительство обратится к европейским партнерам, чтобы другие страны приняли такие же решения.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

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В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.