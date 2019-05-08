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08.05.19 14:13

"Пошел нах##! Че стоите?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО

Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" не пропустили в Украину гражданина России, который не смог объяснить цель своего визита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.Отмечается, что россиянин 1980 года рождения в ответ начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины.

По требованию пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, человек, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд.

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Человек был предупрежден о применении спецсредств и задержан пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен в Россию.

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