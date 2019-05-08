Сожалею, что не могу быть на передовой, - ветеран Второй мировой Варвашеня и воин АТО Пирог зажгли "Огонь памяти" в Запорожье. ВИДЕО

Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Отмечается, что цель акции - показать единство и общую память разных поколений защитников.

В церемонии этого года приняли участие ветеран Второй мировой Виктор Варвашеня, а честь нести факел для зажжения "Огня памяти" выпала ветерану войны на Донбассе, бывшему бойцу полка "Азов" Михаилу Пирогу.

"Этот день тоже является одним из уроков мужества для молодежи. Они увидят нас, тех, кто защищал Родину во Вторую мировую войну, они увидят тех, кто был в АТО, увидят курсантов, молодое поколение. Сколько раз отправляют в АТО, я всегда на проводах - рассказываю ребятам, как защищать Родину. К сожалению, с болью в сердце воспринимаю то, что мы, которые имеем опыт ведения войны, в силу своего возраста и болезней не можем там быть", - рассказал Виктор Варвашеня.

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Также все желающие участники мероприятия могли закрепить в память о погибших во Второй мировой войне символический цветок мака на специальном стенде.

Акция "Огонь памяти" проходит в Запорожье пятый год подряд.

День памяти и примирения - это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанным 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".