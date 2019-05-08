Мне звонил Яценко. Спрашивал: "А можно быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - Коломойский. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ."Мне звонил Яценко, Антон. Спрашивает: "А можно быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - сообщил он.
По словам олигарха, ему многие звонили по поводу места в партии, в частности, половина членов группы "Видродження". Он сообщил, что из БПП и "Батькивщины" никто не звонил. Из "УКРОПа" также никто не обращался. О системе набора в список партии спрашивал нардеп Александр Шевченко.
Также Коломойский сообщил, что предлагал руководству партии "Слуга народа" сформировать список на выборы в Раду через открытый праймериз, однако уверил, что сам он не влияет на формирование партии.